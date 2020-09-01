Луцьк на свій день народження даруватиме туристам емоції замість святкового пирога

Луцьк з нагоди свого 935-річчя запрошує гостей міста на нову вечірню театралізовану екскурсію замком Любарта.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління туризму та промоції Луцької міської ради на сторінці заходу в фейсбуці.

«12-13 вересня Луцьк відзначатиме свій день народження! Йому виповнюється 935 років! Луцьк запрошує гостей з інших міст і замість святкового пирога даруватиме емоції. Особливим подарунком для туристів стане нова вечірня театралізована екскурсія Луцьким замком. Це загадкова мандрівка, наповнена містикою, легендами та випробуваннями», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, для того, щоб відвідати екскурсію, туристи обов’язково мають виконати кілька нескладних умов: вподобати сторінку «Луцьк – приємне відкриття», поширити допис про подію у себе на сторінці, заповнити Google-форму для реєстрації.

А 12 вересня з 09:00 до 18:00 завітати до Центру туристичної інформації та послуг (вул. Сенаторки Левчанівської, 2) з паспортом та отримати квиток на екскурсію.