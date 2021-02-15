Nanoracks використає орбітальні теплиці для вирощування їстівних рослин

Приватна космічна компанія Nanoracks планує використовувати орбітальні теплиці для вирощування нових видів їстівних рослин. Її представники підписали угоду з інвесторами ОАЕ на будівництво теплиць на орбіті Землі.

Про це повідомляє Space.com, передає Укрінформ.

За словами генерального директора та співзасновника компанії Джеффрі Манбера, технологія спирається на дослідження, які показують, як у космічному середовищі можуть виникати нові продукти. Надалі це зможе призвести до створення нових рослин, які зможуть пристосовуватися до складних кліматичних умов.

Центр космічного землеробства StarLab розробить роботизовані та автоматизовані системи для обслуговування теплиць у космосі, що можуть використовуватися для підвищення ефективності наземного землеробства.

Фото: Nanoracks