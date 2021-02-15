На Закарпатті випускають дистилят з води та яблук з Чорнобильської зони

На Закарпатті почали випускати дистилят з артезіанської води та з яблук, що походять з Чорнобильської зони.

Про це повідомив на своїй Фейсбук-сторінці експерт з розвитку регіонального туризму Олександр Коваль, повідомляє Укрінформ.

Дистилят під назвою “Атомік” експортують у Велику Британію. Це результат наукових досліджень українських та британських вчених, які вивчають можливості використання земель у Чорнобильській зоні.

“Розкажу вам про перший у світі продукт, сировина якого — яблука, походять з Чорнобильської зони. Це дистилят, міцний алкогольний напій зі специфічним смаком яблук, по-закарпатськи “яблучна палинька”. Воду для палиньки було видобуто з Юрського водоносного горизонту, що проходить безпосередньо у зоні ЧАЕС, зі свердловини глибиною 160 метрів”, - повідомив Олександр Коваль.

За його словами, 75% прибутку, що отриманий від реалізації продукції "Атомік", буде спрямовано на захист дикої природи Зони відчуження та підтримку місцевих громад, що далі живуть на цих територіях.

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Дистилят виробляють на Закарпатті на потужностях крафтової гуральні Перша закарпатська палинчарня.