Робота зі штучним інтелектом навчили збирати яблука і груші

Японські дослідники розробили робота в допомогу фермерам, які займаються вирощуванням фруктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Оснащений штучним інтелектом робот здатний збирати яблука і груші майже з такою самою швидкістю, як це роблять люди.

У кожної кінцівки робота є три «пальці», якими береться фрукт. Робот встановлений на автономному гольфкарі.

Технологія, яка використовує штучний інтелект, визначає, чи дозрів фрукт для збору, за кольором та іншими параметрами.

Для зняття кожного фрукта роботу потрібно близько 11 секунд - приблизно стільки ж, скільки і людині-збирачеві.

За словами одного з фахівців Національної організації сільськогосподарських і продовольчих досліджень, йому хочеться удосконалити цього робота, щоб знизити навантаження на фермерів. Він висловив сподівання, що сільським господарством зацікавиться більше молоді, оскільки фермери, які вирощують фрукти, старіють, а робочих рук бракує.

Як повідомляв Укрінформ, японська компанія Ohta Seiki Co розробила робота, який може відлякувати ведмедів та інших диких тварин.