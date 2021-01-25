У робота Софії з’являться ще чотири «сестри» для допомоги у пандемію

Гонконзька компанія Hanson Robotics, яка створила людиноподібного робота Софію, випустить ще чотирьох у першій половині року.

Як передає Укрінофрм, про це повідомляє Reuters.

«Світ на тлі COVID-19 потребуватиме все більшої автоматизації для захисту людей», – сказав засновник і генеральний директор компанії Девід Хенсон.

За його словами, роботизоване вирішення проблеми пандемії не обмежується сферою охорони здоров'я. На його думку, людиноподібні роботи можуть стати в пригоді у таких галузях, як авіація та роздрібна торгівля.

Хенсон наголосив, що роботи також «можуть бути особливо корисними в ці часи, коли люди страшенно самотні і соціально ізольовані».

Він зазначив, що його мета продати «сотні» роботів у 2021 році – як великих, так і маленьких.

Крім того, цього року Hanson Robotics випустить робота Грейс, розробленого для сектору охорони здоров'я.

Софія - людиноподібний робот у вигляді жінки, розроблений гонконгською компанією Hanson Robotics. Вона була спроєктована таким чином, щоб вчитися й адаптуватися до поведінки людей, а також для співпраці з ними. За основу зовнішності було взято акторку Одрі Хепберн.

У жовтні 2017 року Софія стала підданою Саудівської Аравії та першим роботом, що отримав громадянство будь-якої країни.