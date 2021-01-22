В Індії штучний інтелект «захищатиме» жінок від домагань на вулиці

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Jazeera.

«Ми встановимо п’ять камер зі штучним інтелектом, які будуть надсилати сповіщення тривоги до найближчого райвідділку поліції», - заявив керівник місцевої поліції Дк Такур.

Він додав, що камери, які можуть розпізнавати обличчя, активуються як тільки обличчя жінки «в біді» змінить вираз.

Водночас, він не уточнив, через які саме вирази обличчя будуть надсилати сповіщення тривоги.

Такур також повідомив у місті визначено 200 місць, які жінки найчастіше відвідують, і де вони зіштовхуються з домаганнями.

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Зазначається, що технологія розпізнавання обличчя все частіше застосовується в аеропортах, на залізничних вокзалах та кафе по всій Індії. Проте на думку експертів з питань конфіденційності, переваги цієї технології не ясні та можуть порушувати конфіденційність людей, адже невідомо, хто матиме доступ до отриманих з камер даних.

Як повідомляв Укрінформ, дослідники університету Копенгагена (Данія) із використанням технології машинного навчання та одного з найпотужніших у світі суперкомп’ютерів Blue Waters в Університеті Іллінойсу (США) виявили 1,8 мільярда дерев у африканській пустелі Сахара.