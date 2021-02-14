Ліки від діабету допомагають скинути зайву вагу

Семаглутид - це препарат, що відтворює дію гормону GLP-1, який пригнічує відчуття голоду. Хворі на діабет другого типу, як відомо, постійно відчувають почуття голоду через надлишок цукру в крові.

У дослідженні ефективності препарату брали участь майже 2 тисячі осіб з 16 країн, з ознаками ожиріння і без цукрового діабету.

Дві третини учасників більше року вживали щотижневу дозу семаглутида, займаючись мінімальною фізичною активністю. Решта вживали плацебо, але займалася фізичними вправами.

У результаті група людей, які вживали семаглутид, схудла в середньому на 15%, а друга група людей, які вживали плацебо, схудла на 2,4%.

Це відкриття є проривом у боротьбі з надлишковою вагою. Вчені однак вказують на ряд побічних ефектів і необхідність подальших спостережень. Серед побічних ефектів семаглутида - нудота, діарея, блювота і запори. Вченим ще належить з'ясувати, наскільки тривалим є ефект прийому цього препарату.

Як повідомлялося, в Україні більш як 200 тис. людей мають важку форму цукрового діабету.