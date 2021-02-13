У Франції радять вводити лише одну дозу вакцини людям, які вже перехворіли на COVID-19
Такі рекомендації оприлюднила Вища адміністрація громадського здоров'я країни, передає власний кореспондент Укрінформу.
«На цьому етапі досліджень виявлено, що люди, які вже були інфіковані, зберігають імунну пам'ять. Ґрунтуючись на цьому, Вища адміністрація рекомендує застосовувати лише одну дозу вакцини для людей, які вже були інфіковані вірусом SARS-CoV-2, незалежно від давності інфікування. Одна доза вакцини виступатиме у таких випадках посилювачем (імунної системи – ред.)», - зазначили у Вищій адміністрації.
Водночас там додали, що рекомендація про достатність однієї дози щеплення після перенесеної коронавірусної хвороби не стосується людей із ослабленим імунітетом. Окрім цього, якщо в особи після першої дози вакцини тест показав позитивний результат на коронавірус, такий пацієнт має бути вакцинований другою ін'єкцією у період від трьох до шести місяців після першого щеплення.
Як відомо, основні виробники COVID-вакцин заявляють про їхню найбільшу ефективність за умови застосування двох доз.
Допустимість щеплення лише однією дозою у визначених французьким регулятором випадках означатиме заощадження препарату у процесі кампаній вакцинації та охоплення більшої кількості населення.
За урядовою статистикою, станом на 11 лютого у Франції проти COVID-19 першу дозу вакцини отримали понад 2,1 млн населення.
Як повідомлялося, у ЄС сертифіковано три COVID-вакцини: Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca.
Сьогодні у світі існує глобальний дефіцит вакцин проти коронавірусу. Національні уряди та міжнародні організації уклали форвардні контракти на постачання кількох мільярдів доз препаратів. Євросоюз замовив близько 2 млрд доз. При цьому основні виробники, продукція яких була сертифікована ВООЗ та ЄС, відчувають проблеми із виходом на більші промислові потужності з виробництва вакцин, щоб виконати контрактні зобов'язання та задовольнити попит.