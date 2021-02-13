У Франції радять вводити лише одну дозу вакцини людям, які вже перехворіли на COVID-19

Такі рекомендації оприлюднила Вища адміністрація громадського здоров'я країни, передає власний кореспондент Укрінформу.

«На цьому етапі досліджень виявлено, що люди, які вже були інфіковані, зберігають імунну пам'ять. Ґрунтуючись на цьому, Вища адміністрація рекомендує застосовувати лише одну дозу вакцини для людей, які вже були інфіковані вірусом SARS-CoV-2, незалежно від давності інфікування. Одна доза вакцини виступатиме у таких випадках посилювачем (імунної системи – ред.)», - зазначили у Вищій адміністрації.

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Водночас там додали, що рекомендація про достатність однієї дози щеплення після перенесеної коронавірусної хвороби не стосується людей із ослабленим імунітетом. Окрім цього, якщо в особи після першої дози вакцини тест показав позитивний результат на коронавірус, такий пацієнт має бути вакцинований другою ін'єкцією у період від трьох до шести місяців після першого щеплення.

Як відомо, основні виробники COVID-вакцин заявляють про їхню найбільшу ефективність за умови застосування двох доз.