На Миколаївщині випускають органічні соуси з екзотичних овочів

Фермерське господарство «Стодола» в місті Первомайську на Миколаївщині запустило у виробництво лінійку органічних соусів з власноруч вирощених екзотичних овочів.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів керівник підприємства Ян Островський.

«Наразі ми закінчили всі випробування і запустили у виробництво лінійку органічних соусів. Серед них є як екзотичні, так і класичні. Наразі це 11 соусів і 3 кетчупи. Найекзотичніший - Брокомоле. Це суміш чотирьох видів капусти: кольрабі, броколі, цвітної і капусти кейл. Повний набір вітамінів та корисних елементів. А ще це дуже смачно», - розповів Ян.

Органічні соуси з власноруч вирощених екзотичних овочів / Фото: ТОВ «Стодола»

За його словами, до екзотики також відноситься гарбузовий соус-діп Черши. Він має незвичний пряний смак з гостринкою (давня фірмова страва лівійських євреїв). Також смаки гурманів можуть задовольнити два соуси з білої гірчиці, з медом та з кайєнськими перцями.

Щодо класичних рецептів, то наразі йдеться про 5 томатних соусів: дві сальси і три кетчупи. Вони виготовлені з відбірних органічних томатів італійських соусних сортів San Marzano та Roma власного вирощування. Фермер наголошує, що це не розведена водою томатна паста, як у більшості виробників, а натуральне томатне пюре, яке тут відразу перетворюють на соуси.

Всі соуси розфасовані в скляні банки вагою по 300 грамів, а кетчупи - у скляні пляшки по 250 г.

«Цьогоріч ми зробили пробні варки і в цілому за сезон виготовлено близько 20 тисяч баночок різноманітних соусів. На підготовку до цієї події пішло декілька років», - зазначає підприємець.

Ян Островський - випускник Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка. Він з родиною налагодив повний цикл виробництва консервів з екзотичних овочів на органічній основі, які самі вирощують, консервують та реалізують. Серед таких бамія, трюфельна картопля Вітелот, шипований огірок ківано (або рогата диня), унікальні австрійські перці, бебі-кукурудза, бебі-патісон, різнокольорова бебі-кукурудза та інші.

Читайте також: На Житомирщині збирають перший урожай тепличних огірків

Сьогодні «Стодола» відома не лише на Миколаївщині, а й в Україні та за її межами. Продукція первомайських овочівників реалізується у Францію, Німеччину та Голландію. Щоправда, наразі йдеться не про промислові поставки, а невеликі партії. Адже заморські овочі досить примхливі і вирощувати їх не просто.

«Нішова продукція як такого широкого попиту в Україні ще не має, бо про неї мало хто знає і мало хто її куштував. Отож ми самі формуємо на неї попит, експериментуємо зі смаками, з рецептурою. А щоб відправити на експорт велику партію, треба вирощувати і консервувати продукцію у промислових масштабах», - наголошує молодий фермер.