На Житомирщині збирають перший урожай тепличних огірків

У теплицях ТОВ «Овочевий комбінат Станишівка», що у селі Станишівка під Житомиром, почали збирати перший урожай огірків.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор і власник товариства Василь Тимощук.

«Ми щороку на початку грудня сіємо огірки, а на початку лютого вже збираємо перший урожай, чим зараз і займаємося. Ці овочі будемо реалізувати до червня. Уже зібрали 40 тонн огірків і плануємо, що за весь сезон їх буде близько 2000 тонн», - зазначив Тимощук.

За його словами, огірки вирощують у теплицях на площі 6 га. Загалом їх у товаристві 6, площею по 1 га кожна.

Гуртова ціна змінюється залежно від того, скільки огірків збирають. Наразі для торговельних мереж вона становить 64 грн за кілограм, а для ринків – 61-62 грн.

Тимощук уточнив, що огірки реалізують по всій Україні. До прикладу, сьогодні, їх везуть до Києва, Херсона, Кременчука, а завтра планують - до Львова.

Читайте також: Селекціонери з Чернігівщини вдосконалюють ніжинський огірок

Директор товариства додав, що щороку у його теплицях вирощують овочі за однаковою схемою. Спочатку сіють і збирають огірки, а на початку літа – висівають помідори, які реалізують до листопада.