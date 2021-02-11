Закарпаття увійшло до п'ятірки областей за кількістю переможців олімпіади з програмування

Закарпаття увійшло до п'ятірки областей України за кількістю переможців третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з програмування.

Серед 576 учнів середніх шкіл, які пройшли до третього етапу, 34 — із Закарпатської області. Лідирують Харківська область та місто Київ, передає Укрінформ з посиланням на Освітній портал Закарпаття.

Найбільше учасників на третій етап олімпіади потрапили з Харкова ‒ 117, з Києва ‒ 103 та з Полтавщини ‒ 46. Закарпаття в загальному рейтингу областей на 4 місці.

Як зазначається у повідомленні, крайня західна область вже традиційно впродовж останніх шести років є серед найкращих областей України з олімпіадного програмування. Зокрема, у 2016 році закарпатські школярі вибороли загальнокомандне перше місце серед регіонів України.

Проведенням олімпіади займається ГО «Федерація олімпіадного програмування».