До онлайн-уроку з безпечного поводження в Інтернеті доєдналися понад 10 тисяч учасників

З нагоди Дня безпечного інтернету відбувся всеукраїнський урок "Онлайн-синергія для найкращого інтернету", до навчання безпечному поводженню в інтернеті доєдналося понад 7 тисяч освітніх закладів та понад 10 тисяч користувачів.

Онлайн-урок відбувся за допомогою сервісів Google та транслювався в прямому ефірі на сайті та YouTube каналі Укрінформу.

“Виклики, пов’язані з пандемією, передбачають необхідність перейти на дистанційну форму навчання і роботи. Зросла кількість процесів онлайн. Відповідно кількість годин, що ми проводимо за комп’ютером чи смартфоном помітно зросла, а питання безпеки в інтернеті стало актуальним і з новими загрозами. Безпека в інтернеті є спільним пріоритетом і вже 7 рік поспіль ми разом з Google проводимо заходи до Дня безпечного інтернету”, - зазначив перед початком онлайн-уроку заступник міністра освіти та науки Артур Сілецький.

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Заступниця міністра з цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан наголосила, що зараз держава, зокрема Міністерство цифрової трансформації та його партнери, активно просувають навчання цифрової грамотності не тільки для вчителів чи учнів, а загалом для всіх громадян.

“У нас є проєкт, який називається “Дія. Цифрова освіта”. Це національна освітня онлайн-платформа з цифрової грамотності, де є багато безкоштовного контенту в форматі освітніх серіалів - з базових цифрових навичок, з нових цифрових професій. Наприклад, можна дізнатися про штучний інтелект або про те, як відкрити власну справу, діджитал-стартап, як розвивати свою справу. Також на платформі доступний тест "Цифрограм" — національний тест з цифрової грамотності”, - розповіла Іонан.

Під час уроку “Онлайн-синергія для найкращого інтернету» в прямому ефірі понад 10 тисяч учасників одночасно виконали кілька вправ на обізнаність у цифровому етикеті, пильність, спроможність аналізувати інформацію та визначати безпечність/небезпечність інтернет-ресурсів чи повідомлень.

Так, наприклад, вправи на пильність навчали аналізу безпечності електронних повідомлень, які користувач отримує на свій e-mail. Зокрема, виявленню шахрайських повідомлень, які націлені на збір особистої інформації про користувача. Також були вправи з модулю “Захист”, в якому учасників навчали складати надійні паролі для своїх облікових записів. Окрім цього, навчання було присвячено мережевому етикету, правилам спілкування в онлайн-спільноті, безпечній поведінці та правильній реакції на образи та агресію від учасників онлайн-спілкування. Також учасники онлайн-уроку отримали поради, до кого і як звернутися у випадку образ, погроз чи небажаних дій під час спілкування в соціальних мережах.

Всеукраїнський онлайн-урок був організований Академією цифрового розвитку та ГО «Центр демократичних реформ і медіа» за участі Міністерства освіти та науки, Міністерства цифрової трансформації, Google Україна.