Співачка alyona alyona презентувала трек про цифрову грамотність

Хіп-хоп співачка alyona alyona презентувала трек про Цифрограм - національний тест на цифрову грамотність від Мінцифри.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у Фейсбуці.

Зазначається, що музичний трек стане соціальною рекламою національного тесту на цифрову грамотність на радіо. А комунікаційна кампанія проєкту реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID Ukraine.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації запустило 2 листопада 2020 року на онлайн-платформі "Дія. Цифрова освіта" національний тест на цифрову грамотність українців. Завдання тесту систематизовано за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами. Тестування передбачає перевірку базових знань та навичок із цифрової грамотності в 6 сферах.