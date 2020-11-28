Тест на цифрову грамотність «Цифрограм» почали складати понад 50 тисяч українців

Більше 50 тисяч українців почали складати національний тест на цифрову грамотність «Цифрограм».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що відповіли на всі 90 запитань національного тесту й отримали сертифікат більше 34500 українців (69% від тих, хто почав тест). Найбільше користувачів, які склали «Цифрограм», - із Києва та Київської області (майже 25% користувачів). На другому місці - Дніпропетровська область (майже 7% користувачів). На третьому - Львівська область (близько 6% користувачів).

Згідно зі статистикою проєкту, 67% користувачів працюють, а навчаються - 18%. Майже 52% користувачів віком 31-60 років і майже 40% користувачів - 18-30 років.

Найчастіше українські користувачі вказують мету проходження національного тесту на цифрову грамотність — «для власної самооцінки та вдосконалення цифрових компетенцій» (37% користувачів). Також популярною є ціль «для отримання сертифіката» (29% користувачів).

Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що статистика після перших 50000 користувачів, які почали проходити національний тест на цифрову грамотність, демонструє сильні та слабкі сторони українців у володінні цифровою грамотністю. «Наприклад, майже 77% володіють основами комп’ютерної грамотності на високому рівні (С1 і С2) і більше 22% - на середньому (B1 і В2). Це гарні показники. Але при цьому гірша ситуація з комунікацією та взаємодією в цифровому суспільстві — лише майже 29% на високому рівні», — зазначила вона.

Завдання тесту систематизовано за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами. Тестування передбачає перевірку базових знань та навичок із цифрової грамотності в 6 сферах.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації запустило 2 листопада на онлайн-платформі "Дія. Цифрова освіта" національний тест на цифрову грамотність українців.