Тест на цифрову грамотність «Цифрограм» почали складати понад 50 тисяч українців
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Зазначається, що відповіли на всі 90 запитань національного тесту й отримали сертифікат більше 34500 українців (69% від тих, хто почав тест). Найбільше користувачів, які склали «Цифрограм», - із Києва та Київської області (майже 25% користувачів). На другому місці - Дніпропетровська область (майже 7% користувачів). На третьому - Львівська область (близько 6% користувачів).
Згідно зі статистикою проєкту, 67% користувачів працюють, а навчаються - 18%. Майже 52% користувачів віком 31-60 років і майже 40% користувачів - 18-30 років.
Найчастіше українські користувачі вказують мету проходження національного тесту на цифрову грамотність — «для власної самооцінки та вдосконалення цифрових компетенцій» (37% користувачів). Також популярною є ціль «для отримання сертифіката» (29% користувачів).
Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що статистика після перших 50000 користувачів, які почали проходити національний тест на цифрову грамотність, демонструє сильні та слабкі сторони українців у володінні цифровою грамотністю. «Наприклад, майже 77% володіють основами комп’ютерної грамотності на високому рівні (С1 і С2) і більше 22% - на середньому (B1 і В2). Це гарні показники. Але при цьому гірша ситуація з комунікацією та взаємодією в цифровому суспільстві — лише майже 29% на високому рівні», — зазначила вона.
Завдання тесту систематизовано за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами. Тестування передбачає перевірку базових знань та навичок із цифрової грамотності в 6 сферах.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації запустило 2 листопада на онлайн-платформі "Дія. Цифрова освіта" національний тест на цифрову грамотність українців.