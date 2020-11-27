Україна піднялася на 29 позицій у рейтингу індексу електронної участі ООН – Мінцифри

Станом на сьогодні Україна посідає 46 місце зі 193 країн — учасниць рейтингу електронної участі ООН, який формується в рамках дослідження UN E-government Survey.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

«Сьогодні Україна посідає 46 місце зі 193 країн світу — учасниць рейтингу. Вже у 2022 році ми прагнемо увійти до ТОП-20 країн рейтингу. Лідерами цього рейтингу є Естонія, Південна Корея, США, Японія та Нова Зеландія», — зазначила заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

Відтак для досягнення цієї мети Мінцифри здійснює низку заходів. Зокрема у відомстві планують запустити онлайн-платформу «ВзаємоДія» за підтримки Програми EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа. Завдяки цьому громадяни отримають доступ до таких сервісів, як: е-звернення та запити на публічну інформацію, е-консультації з громадськістю, е-петиції до Кабміну, е-конкурси проєктів та програм інститутів громадянського суспільства, е-вибори членів громадських рад при органах виконавчої влади, а також конкурси проєктів Всеукраїнського громадського бюджету. Перші сервіси очікуються до кінця 2020 року.

Крім цього відомство підтримує ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо запровадження інтернет-голосування на виборах та референдумі. Зокрема, і-voting на президентських виборах 2024 року. Саме для цього в Мінцифри досліджують кращі практики i-voting та готуються до співпраці з ключовими стейкхолдерами – органами державної влади, щоб стати драйвером процесу запровадження інтернет-виборів в Україні із забезпеченням кібербезпеки та з побудовою довіри громадян до таких виборів. Також наразі триває робота над розробкою нормативної бази для розвитку прямої демократії в Україні та надаються пропозиції щодо цифровізації процесу референдуму, а саме е-збору підписів та е-голосування.

Разом з цим Мінцифри формує Концепцію цифрової трансформації громад. Це допоможе визначити проблематику розвитку е-демократії на місцевому рівні та запропонувати план заходів стосовно її вирішення. Також відомство долучилось до розробки законопроєкту «Про публічні консультації» та ініціювало спільно з Державною службою статистики та Центром розвитку інновацій проведення статистичних спостережень й досліджень.