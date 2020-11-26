Мінцифри запустило профіль виборця на порталі «Дія»

Міністерство цифрової трансформації України додало профіль виборця до е-кабінету громадянина на порталі "Дія".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства в Телеграмі.

Зазначається, що завдяки взаємодії з Державним реєстром виборців у е-кабінеті громадянина доступні дані про: місце реєстрації, адресу голосування та адресу виборчої комісії.

Користувачі порталу "Дія" матимуть змогу швидко перевірити себе у списку виборців та дізнатися правильну виборчу адресу та знайти всю інформацію щодо виборів, якщо запрошення на вибори загубилося.

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Як повідомляв Укрінформ, бренд і концепцію застосунку та порталу «Дія» представили 27 вересня 2019 року в Києві. У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів.

У жовтні 2020 року Мінцифри презентувало оновлений додаток "Дія 2.0" та запустило низку нових адміністративних послуг на порталі "Дія".