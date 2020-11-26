Мінцифри запустило профіль виборця на порталі «Дія»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства в Телеграмі.
Зазначається, що завдяки взаємодії з Державним реєстром виборців у е-кабінеті громадянина доступні дані про: місце реєстрації, адресу голосування та адресу виборчої комісії.
Користувачі порталу "Дія" матимуть змогу швидко перевірити себе у списку виборців та дізнатися правильну виборчу адресу та знайти всю інформацію щодо виборів, якщо запрошення на вибори загубилося.
Як повідомляв Укрінформ, бренд і концепцію застосунку та порталу «Дія» представили 27 вересня 2019 року в Києві. У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів.
У жовтні 2020 року Мінцифри презентувало оновлений додаток "Дія 2.0" та запустило низку нових адміністративних послуг на порталі "Дія".