Рослинна риба та морепродукти вже в Україні

Американський бренд Good Catch виходить на український ринок з продуктами у вигляді рибних котлет на рослинній основі.

Про це повідомляє пресслужба компанії компанія "Вест Мілз", яке є ексклюзивним дистриб'ютором інновації, передає Укрінформ.

"Зі стрімким ростом популярності продуктів на рослинній основі, споживачі хочуть ще більше альтернатив. Так для задоволення споживчого попиту компанія Вест Мілз виводить на ринок американський бренд Good Catch", - йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначив співзасновник компанії "Вест Мілз" Станіслав Луцкович, наразі вони щоденно проводять до 10 дегустацій з шеф-кухарями ресторанів, які першими запропонують своїм клієнтам цей інноваційний продукт - рибу майбутнього.

Good Catch - перший інноваційний бренд рослинної риби та морепродуктів у світі. Рибні котлети виготовляються із суміші з шести бобових: сочевиця, боби, горох, нут, соя та фава. Вони мають таку ж текстуру, смак та харчову цінність, що і звичайні рибні, при цьому не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

Засновники компанії, шеф-кухарі Чад та Дерек Сарно, стверджують, що вони цілеспрямовано уникають засудження людей, які споживають тваринне м'ясо та рибу. Навпаки створюють чудові на смак продукти на рослинній основі для всіх, від веганів до всеїдних.

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Уже у лютому котлети можна буде спробувати в усіх найпрогресивніших ресторанах країни, а також замовити онлайн доставку бургерів у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові та Одесі.