Рекордно зросло споживання риби в Україні

Утім, ми ще відстаємо за цим показником від Євросоюзу

У 2020 році Україна експортувала риби та морепродуктів на 52,4 млн доларів (найбільше - до Німеччини, Данії та Японії), а імпортувала на 804 млн доларів (найбільше - з Норвегії, Ісландії та США). Споживання риби в Україні має яскраво виражений "сезонний" характер: влітку більш ніж удвічі менше, ніж взимку

За матеріалами Кабінету Міністрів України, Державного агентства рибного господарства та Асоціації українських імпортерів риби і морепродуктів