На Полтавщині планують побудувати біогазову станцію

У селі Пасічники Полтавської області німецькі інвестори планують побудувати біогазову станцію для переробки біологічних відходів в електроенергію.

Про це повідомляє Agronews, передає Укрінформ

Німецька компанія готова взяти на себе 95% вартості будівництва заводу, решту складатимуть кошти з місцевого бюджету

У повідомленні зазначається, що будівництво заплановано на території Решетилівської громади, до складу якої входить село. Це дозволить створити 48 нових робочих місць.

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​На заводі прийматимуть, сортуватимуть та перероблятимуть побутові відходи, кількість яких може становити 26 тонн за добу. Німецька компанія зможе побудувати підприємство за рік, якщо проєкт підтримають місцеві депутати та жителі.