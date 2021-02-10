На Полтавщині планують побудувати біогазову станцію
Укрінформ
У селі Пасічники Полтавської області німецькі інвестори планують побудувати біогазову станцію для переробки біологічних відходів в електроенергію.
Про це повідомляє Agronews, передає Укрінформ
Німецька компанія готова взяти на себе 95% вартості будівництва заводу, решту складатимуть кошти з місцевого бюджету
У повідомленні зазначається, що будівництво заплановано на території Решетилівської громади, до складу якої входить село. Це дозволить створити 48 нових робочих місць.
На заводі прийматимуть, сортуватимуть та перероблятимуть побутові відходи, кількість яких може становити 26 тонн за добу. Німецька компанія зможе побудувати підприємство за рік, якщо проєкт підтримають місцеві депутати та жителі.