Штучний інтелект навчили з повітря виявляти сміття в океані

Дослідники з Барселонського університету в Іспанії розробили алгоритм на основі штучного інтелекту, який може з повітря виявляти пластикове сміття в океані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

За словами науковців, алгоритм може виявляти та визначати кількість морського сміття, аналізуючи світлини, зроблені з повітря, наприклад за допомогою дронів.

Під час тестування алгоритму були проаналізовані понад 3 800 таких світлин, зроблених біля узбережжя Каталонії у Середземному морі.

Дослідники змогли підвищити рівень ефективності роботи алгоритму завдяки збільшенню кількості світлин, які підлягали аналізу.

«Велика кількість зображень морської поверхні, зроблена безпілотниками та літаками під час моніторингових кампаній у морі, дозволила нам розробити та протестувати новий алгоритм, який досягає 80% точності при дистанційному виявленні плаваючого морського макросміття», - зазначив науковець Одей Гарсія-Гаран.

Як повідомляв Укрінформ, сінгапурський стартап Pencil використовує платформу зі штучним інтелектом для створення рекламних відеороликів в Інтернеті.

Фото: Àlex Aguilar (UNIVERSITY OF BARCELONA - IRBio)