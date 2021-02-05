Британська армія тестує дрон, який можна запустити з гранатомета

Армія Великої Британії розпочала тестування дрона Drone40, який можна запустити з гранатомета.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє EuroWeeklyNews.

Сам безпілотник, який розробила австралійська компанія DefendTex, важить всього 180 грамів. Він також може перевозити вибухові пристрої, серед яких гранати.

Дрон може пролетіти до 20 км, загальний час його перебування у небі становить від 30 до 60 хвилин в залежності від вантажу.

Дрон може здійснювати розвідувальну діяльність, літати у групі з іншими безпілотниками та навіть пускати дим.

За даними компанії, його можна запустити з 40-мм гранатомета або в ручному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, японська телекомунікаційна компанія-гігант NTT East планує вийти на ринок дронів, щоб допомогти сільськогосподарському сектору подолати проблему браку робочої сили.