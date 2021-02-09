У Маріуполі до Дня закоханих організують онлайн-забіг для пар «Run for Love»

До Дня закоханих, 13 та 14 лютого, в Маріуполі пройде онлайн-забіг «Run for Love» (Біжи заради любові).

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

Міський комунальний заклад «М-Спорт» пропонує закоханим парам подолати на вибір одну з чотирьох дистанцій: 1 км, 5 км, 10 км і 21 км. Бігти можна удвох або спланувати маршрут так, щоб вибігти з різних точок і зустрітися на місці першого побачення.

Для участі слід зареєструватися за посиланням, роздрукувати отриманий стартовий номер і прикріпити його до одягу в день забігу. Результат треба зафіксувати у фітнес-додатку, який разом із фотозвітом направити на номер КЗ «М-спорт» - 098 017 89 25.

Обіцяють, що кожен учасник отримає романтичний «кубок».

Як зазначили організатори, станом на 9 лютого вже понад 500 осіб пройшли реєстрацію і чекають початку забігу.