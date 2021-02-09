Як отримати безоплатну медичну допомогу у випадку хронічної хвороби нирок

У Програмі медичних гарантій НСЗУ розширено надання медичних послуг для лікування пацієнтів з хронічним захворюванням нирок п’ятої стадії. В ній передбачено надання медичної послуги методом гемодіалізу в амбулаторних умовах.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України, передає Укрінформ.

Зазначається, що договір на амбулаторне лікування методом гемодіалізу мають 85 закладів, серед них два приватних. Оплачувати послуги за новим пакетом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах буде НСЗУ з липня цього року.

Для того, щоб отримати безоплатне лікування пацієнту необхідно мати направлення лікаря-нефролога або дитячого лікаря-нефролога, та звернутись до медичного закладу, який надає такі послуги. Також хворому потрібно брати направлення на першу процедуру в межах лікування в одному закладі, оскільки воно буде дійсне на необмежено кількість лікувальних заходів.

Знайти заклад, який надає амбулаторну допомогу можна на сайті НСЗУ.