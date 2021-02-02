У програмі медгарантій на цей рік передбачили 35 пакетів послуг – НСЗУ

У програмі медгарантій на цей рік передбачили 35 пакетів послуг – НСЗУ

Укрінформ
У програмі медгарантій на 2021 рік передбачено 35 пакетів медичних послуг.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Національна служба здоров'я (НСЗУ).

"У проєкті програми медгарантій на 2021 рік передбачено 35 пакетів медичних послуг. З них 2 - нові та ще 5 виокремлені з існуючих. Ці пакети медичних послуг передбачають надання первинної, екстреної, спеціалізованої та високоспеціалізованої, паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації, а також допомогу пацієнтам із COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також у межах програми медичних гарантій у 2021 році буде розширено перелік лікарських засобів для реімбурсації. "Найближчим часом почнеться відшкодування вартості лікарських засобів із первинної та вторинної профілактики інфарктів та інсультів. З липня НСЗУ почне відшкодовувати вартість інсулінів, а з жовтня - лікарські засоби для лікування розладів психіки та поведінки, зокрема епілепсії. Рецепт на ці препарати стане електронним, а маршрут пацієнта - зрозумілішим", - повідомили в НСЗУ.

Серед іншого, з квітня 2021 буде запроваджено пакет послуг для лікування туберкульозу на первинній ланці, а з липня - мобільні психіатричні команди, які зможуть надавати допомогу пацієнту вдома.

Окремими пакетами, які відділилися з амбулаторного, будуть ведення вагітності в амбулаторних умовах та стоматологічна допомога дорослим і дітям.

Серед нових пакетів також лікування пацієнтів із гематологічними та онкогематологічними захворюваннями; готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії.

З 1 липня НСЗУ за окремим пакетом буде закуповувати послуги лікування методом перитонеального діалізу.

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У програмі медичних гарантій 2021 залишаються пріоритетні напрями, які оплачуються за підвищеними тарифами

Серед них медична допомога у складних неонатальних випадках. Пролікований випадок за надання допомоги новонародженим вагою до 1500 г сягатиме 135 тис. грн.

Тариф на пологи збільшать з 8 до 10 тис. грн.

Тариф на лікування гострого мозкового інсульту тепер залежатиме від наданої допомоги - у разі проведення лікувальних ендоваскулярних втручань він становитиме 99 тис. грн. Вартість лікування інсульту з використанням тромболітичної терапії становитиме 42 тис. грн.

Так само поділятиметься вартість послуг з лікування гострого інфаркту міокарда. У разі проведення стентування тариф становитиме 32 тис. грн. При цьому стенти будуть і надалі закуповуватися централізовано.

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У 2021 році НСЗУ запропонувала ввести такий тип тарифу, як ставка за результатами виконання договору для надавачів первинної і екстреної медичної допомоги. Заклади первинки зможуть отримати доплату за досягнення необхідного рівня вакцинації згідно з Національним календарем щеплень, зокрема вакцинації від кору. Центри екстреної медичної допомоги - за дотримання правильних маршрутів пацієнтів з підозрою на інфаркт та інсульт.

Нова програма медичних гарантій почне діяти з 1 квітня 2021 року. Порядок реалізації програми затверджується постановою уряду.

Після затвердження програми медичних гарантій Кабміном НСЗУ почне процес укладення договорів із надавачами медичних послуг.

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