В Україні 67% людей помирають від серцево-судинних захворювань — МОЗ

В Україні причиною 67% смертей населення є серцево-судинні захворювання.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми продовжуємо говорити про таке направлення, як зменшення захворюваності на серцево-судинні захворювання. А також надання якісної, ефективної медичної допомоги. Дуже важливий аспект - це надання медичної допомоги пацієнтам з інсультом, і це є один з головних пріоритетів держави. Бо взагалі від загальної кількості смертей, які стаються в Україні - 67 % від серцево-судинних захворювань, в тому числі велика частка людей з інсультом", - сказав Степанов.

Він зазначив, що МОЗ розширює програму "Доступні ліки", яка включає препарати для контролю артеріального тиску та рівня глюкози в крові. За його словами, у 2021 році додатково включено препарати вторинної профілактики серцево-судинних захворювань. Пацієнти отримують ці ліки в аптеках безоплатно або з мінімальною доплатою з електронним рецептом від сімейного лікаря.

Степанов додав, що також було розроблено та затверджено порядок організації надання медичної допомоги пацієнтам з підозрою на мозковий інсульт по системі екстреної медичної допомоги. Цей документ регламентує маршрути пацієнтів з гострим мозковим інсультом та успроможнює медзаклади, які мають у цілодобовому режимі персонал та обладнання для діагностики та лікування інсульту.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я завершило формування номенклатури ліків та лікарських засобів, які необхідно закупити в 2021 році за кошти державного бюджету.