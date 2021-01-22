ВООЗ пропонує ввести в Україні нову модель психіатричної допомоги

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила представник бюро ВООЗ в Україні Аліса Ладик-Бризгалова.

“Враховуючи те, що на систему психіатричної допомоги в Україні сьогодні багато нарікань і існує нагальна необхідність шукати вихід, представлена ініціатива ВООЗ отримала дієву підтримку Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я України”, - повідомила Ладик-Бризгалова.

За її інформацією, модель відповідає міжнародним стандартам медичної допомоги і передбачає створення команд, що складаються з психіатра, психолога, медичної сестри та надавача соціальних послуг, котрі разом із пацієнтом розроблятимуть та реалізовуватимуть його індивідуальний план одужання з метою досягнення максимально можливого рівня незалежного функціонування в спільноті.

Представник бюро ВООЗ пояснила, які функції виконуватиме запропонована мультидисциплінарна команда. А вони передбачають:

- комплексні фармакологічні та психосоціальні втручання, що надаються особам, чиї потреби в охороні психічного здоров’я не можуть бути задоволені за допомогою традиційної амбулаторної служби;

- послуги, орієнтовані на відновлення, які фокусуються на сильних сторонах особи і спонукають її зберігати незалежність, власний вибір і контроль;

- підтримка пацієнтів у їх власних домівках / спільнотах;

- ефективне партнерство в роботі з доглядачами та сім'ями;

- взаємодія з амбулаторною службою для виявлення тих пацієнтів, чиї потреби в охороні психічного здоров‘я не можуть бути задоволені та котрі підходять для лікування, що надається командою;

- запобігання рецидивів та/або госпіталізацій, яких можна уникнути, зменшення термінів госпіталізацій;

- взаємодія з гострими відділеннями стаціонарної допомоги для виявлення тих пацієнтів, котрі підходять для ранньої виписки та допомоги, що надається командою;

- допомагати пацієнтам у підтримці міцного фізичного здоров’я та допомагати з доступом до відповідних послуг, коли це необхідно;

- встановлення зв’язків із сімейними лікарями;

- виступати в якості координатора послуг для осіб, які отримують послуги команди, і підтримувати їх в отриманні більш інтенсивних послуг (наприклад, госпіталізація до кризового відділення) якщо це необхідно, передбачаючи повернення особи до команди для забезпечення безперервності лікування;зв'язки з іншими службами у спільноті.

Нова запропонована модель допомоги, за словами Ладик-Бризгалової, є продовженням пілотного проєкту ВООЗ, розпочатого у 2015 році. У 2020 році проєкт був поширений у нових 5 пілотних областях. Загалом, на сьогодні, такі команди працюють у 7 локаціях України в 6 областях за підтримки ВООЗ. За період роботи нових команд було розроблено проєкт операційного керівництва для роботи такої команди, який включає організаційні моменти та вимоги до цієї форми допомоги.

На основі досвіду чотирьох команд у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Сумській областях, МОЗ та НСЗУ планують запровадити цю послугу як новий сервісний пакет Державної програми медичних гарантій на 2021 рік, - проінформувала представник бюро ВООЗ в Україні.

За словами Ладик-Бризгалової, розпочалось громадське обговорення проєкту в громадських організаціях, які діють у сфері психічного здоров’я. Обговорення передбачає внесення змін та доповнень з метою адаптування запропонованої моделі до реальних умов в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська зазначила, що медична реформа в Україні має бути продовжена, але з урахуванням викликів пандемії коронавірусу та з обов’язковими стимулами для медичних працівників. «Під час реформи недостатньо уваги було приділено питанням громадського здоров’я, протиепідемічним заходам та системі запобігання й боротьби з інфекційними захворюваннями. Всі ці чинники потрібно виправляти і вдосконалювати разом з необхідністю реагувати на пандемію», – сказала Соколовська.