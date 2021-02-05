На Київщині дві тисячі фермерів вирощують органічні овочі

У селі Великі Гуляки на Київщині майже дві тисячі фермерів об’єднались у кооператив, де спільними зусиллями вирощують органічні овочі та фрукти.

Про це повідомляє Суспільне, передає Укрінформ.

У розпорядженні кооперативу 16 теплиць, які мають власну систему опалення та водопостачання. Фермери самостійно доглядають за рослинами, підготовлюють ґрунт, удобрюють та зрошують його. Таким чином, їм вдається вирощувати продукцію без додавання хімікатів.

«Людям тут цікаво перебувати, спілкуватися і доглядати за рослинами. Вони так навчаються», - зазначив учасник спільноти Юрій Булгаков.

Фермери також планують створити фітолінію з лікарськими травами, а надлишки овочів та фруктів переробляти в соуси та закрутки.