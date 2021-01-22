В Україні запустять пілотний проєкт із вирощування овочів на «вертикальних полях»

Ізраїльська компанія Vertical Field заснувала проєкт з вирощування овочів та фруктів поблизу місць споживання продуктів — ресторанів та супермаркетів.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на New Atlas, подібний проєкт запустять і в Україні.

Як зазначається у повідомленні, вертикальні міські ферми здатні підтримувати виробництво широкого асортименту фруктів та овочів — від листяної зелені та трав до полуниці і грибів тощо. Компанія зазначає, що такі «поля» використовують на 90% менше води, ніж традиційне господарство.

Видання зауважує, що персонал не потребуватиме спеціальної підготовки для роботи з вертикальною фермою, оскільки автоматизований процес вирощування контролює, зрошує та удобрює врожаї в міру їх зростання завдяки датчикам, які постійно подають дані про клімат, стан ґрунту та рівень освітлення. Кожна вертикальна ферма має власну комунікаційну технологію Wi-Fi, яка дозволяє операторам підключатися до системи через мобільний додаток.

Як зазначають у компанії, її продукція не вважається органічною, хоча і не містить пестицидів. Культури ростуть у середовищі без шкідників.

Минулого місяця, після успішного пілотного проєкту, найбільша в Ізраїлі мережа супермаркетів Rami Levy підписала угоду з компанією про зведення вертикальних ферм у десятках магазинів протягом наступних п’яти років. А на початку цього місяця Moderntrendo SRO — один з найбільших сільськогосподарських дистриб'юторів в Україні — підписався на пілотний проєкт, який розпочнеться з мережі супермаркетів Varus і, можливо, розшириться до інших мереж.

Незабаром Vertical Field планує встановити контейнерну ферму в ресторані Farmers & Chefs у місті Паукіпсі, штат Нью-Йорк. Заклад почав вирощувати власні врожаї свіжої зелені в середині квітня 2020 року.

Окрім продуктових точок та ресторанів, компанія планує в майбутньому встановлювати вертикальні ферми на основі контейнерів у готелях, університетах та лікарнях.