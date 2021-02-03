Вчені виявили зв’язок між нестачею сну та ожирінням

Команда дослідників Каліфорнійського університету підтвердила, що тривала відсутність сну може спричинити набір ваги у зв’язку зі збільшенням апетиту до калорійної їжі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NCBI.

В експерименті взяли участь 23 людини віком старше 20 років. Спочатку вони провели ніч нормального відпочинку — у середньому 8,2 години сну. Через 7-10 днів вони пройшли через депривацію сну, тобто не спали в середньому 24,6 години. Щоб забезпечити достатню кількість сну перед депривацією, учасники спали по 7-9 годин протягом трьох днів.

Під час депривації прийом їжі учасників відбувся о 2:30 ночі. Закуска містила необхідну кількість калорій, щоб задовольнити підвищені потреби в енергії, які витрачалися у години дефіциту сну. Під час функціональної магнітно-резонансної томографії учасники оцінювали 80 різних продуктів за шкалою від 1 до 4 відповідно до бажання з’їсти продукт у той момент. Після сканування вони отримували ту їжу, яку обрали.

Як зазначається у дослідженні, відсутність сну знизила активність у зонах оцінювання апетиту в лобовій корі та острівці головного мозку. Активність у мигдалині — головному відділі центральної нервової системи, навпаки, посилилася. Ця двостороння зміна профілю мозкової активності пов’язана зі значним збільшенням апетиту до їжі з високим вмістом калорій, ступінь якого визначається суб’єктивною кількістю втрати сну учасників.

Тож, згідно з висновками дослідження, недостатня кількість сну може призвести до розвитку ожиріння. Зниження активності в районах кори головного мозку, що відповідають за оцінку продуктів, у поєднанні з надмірною чутливістю мигдалини, змушує людину обирати продукти, найбільш здатні спричиняти набір ваги.

Метод, яким скористалися вчені для аналізу стану учасників уві сні, має назву полісомнографія, або PSG. Вона фіксує такі функції організму під час сну, як активність мозку, рухи очей, м’язова активність та серцевий ритм.