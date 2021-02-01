Корисні властивості волоських горіхів

Справжнім скарбом і лідером серед всіх горіхів за популярністю і корисними якостями є волоський горіх. За даними USDA (United States Department of Agriculture), Україна увірвалася у ТОП-5 світових виробників горіхів. Також, Україна зайняла четверте місце після США, Китаю та Чилі, випередивши усі країни ЄС щодо експорту. Відтак Укрінформ підготував інфографіку про корисні властивості цього популярного продукту.

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ:

- в ядрах волоського горіха є речовини, які необхідні для життя людини - 30-80% жиру, 10-25% білка і 5-20% вуглеводів. Притому, що білок, який міститься в горіху - рівноцінний білку молока і м’яса, але засвоюється набагато легше, завдяки високому вмісту лізину.

- у ядрах зрілих волоських горіхів міститься більше 20 вільних незамінних амінокислот, а також вітаміни B1, B2, C, PP, йод, каротин, залізо, ефірне масло, кобальт, дубильні речовини і дуже коштовна фітонцидна речовина - юглон.

- у ядрах незрілих волоських горіхів міститься: аскорбінова кислота, вітамін РР і Е, а також групи В, вуглеводи, каротин, дубильні сполуки, кверцетин, гіперозід та інші флавоноїди, фітостерин, поліненасичені жирні кислоти, йод, сіль кобальту, кальцію та інших мінералів, ефірна олія, хінони, речовина юглон, у якої відзначають бактерицидну дію, білок.

- у перегородках волоського горіха міститься: глікозиди, алкалоїди, вітамін С, органічні кислоти та йод.

- завдяки великій кількості біоактивних речовин і лецитину волоські горіхи зміцнюють пам’ять, знімають нервову напругу і активують роботу мозку.

- горіхи є цінним джерелом альфа-лінолевої кислоти, достатньо чверть склянки горіхів на добу аби забезпечити організм денною нормою цієї жирної кислоти. А якщо часто та регулярно вживати ці корисної жирної кислоти, то це сприяє зниженню ризику виникнення серцево-судинних захворювань і зміцненню кісткової тканини.

- амінокислота аргінін, яка міститься в горіхах, стимулює розширення кровоносних судин покращуючи прилив крові до м’язів.

- багатий вміст вітаміна Е допомагає жінкам зберегти красу шкіри, волосся і нігтів, а чоловіків захищає від раку простати.

- олія волоського горіха багата на антиоксиданти, вітамін Е, мідь та марганець. Крім того, в епоху Ренесансу художники використовували олію в якості основи для створення масляних фарб.

- відвар листя застосовують у вигляді примочок, що позитивно впливає на загоєння ран, а настій листя - для полоскання порожнини рота і горла при різних запальних захворюваннях.

У 2018 році в країні було зібрано 120 тис. тонн волоського горіха, тож Україна увійшла до трійки світових лідерів з урожаю горіхів, що є третім результатом в світі після Китаю і США. $24,8 млн – рекорд із експорту фруктів і горіхів у 2019 році, притому що найбільше - 64% від усього експорту прийшлося на волоські горіхи. 54,7 тис. тонн волоських горіхів, загальною вартістю $117,8 млн Україна експортувала за перші 9 місяців сезону (жовтень 2019 – червень 2020).