Молдова планує виробляти дрони-перехоплювачі для захисту свого повітряного простору

Молдова має намір налагодити виробництво дронів-перехоплювачів для захисту свого повітряного простору та звернутися до України за відповідними технологіями.

Про це сказала президентка країни Мая Санду, передає Укрінформ з посиланням на NewsMaker.

За словами Санду, Молдові «необхідно посилити систему протидії безпілотникам та засоби радіоелектронної боротьби», щоб реагувати на випадки порушення повітряного простору російськими дронами.

«Ми повинні почати виробляти дрони, здатні перехоплювати та збивати інші безпілотники… Я доручила уряду, особливо після останніх інцидентів, підготувати зміни до законодавства. З одного боку, держава має виробляти такі дрони та антидрони, але з іншого - потрібно відкрити цю сферу і для приватного сектору», - заявила Санду у подкасті Raport.

Водночас вона наголосила, що зараз Молдова не має необхідних технологій і фахівців.

«Є іноземні інвестори, які мають такі технології. Проблема в тому, що чинне законодавство не дозволяє створювати державно-приватні партнерства або залучати іноземні інвестиції у цій сфері… Ми змінимо закон і намагатимемося залучити інвестиції - насамперед для створення державно-приватних партнерств, а можливо, і прямі іноземні інвестиції. Нам потрібні дрони-перехоплювачі для боротьби з безпілотниками, які все частіше з'являються над територією нашої країни та створюють реальну загрозу», - додала президентка.

Санду також сказала, що Молдова може звернутися за технологіями до України, яка після початку повномасштабного російського вторгнення створила одну з найрозвиненіших галузей виробництва безпілотників.

«Ми постараємося отримати у них технології тією мірою, якою зможемо їх використовувати. Але для цього спочатку потрібно сформувати бодай мінімальну команду фахівців, яка зможе працювати з такими технологіями», - зазначила вона.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну десятки безпілотників, пов'язаних із російськими атаками, незаконно перетинали повітряний простір Молдови. Деякі з них падали чи вибухали на території країни.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Міністерство оборони Молдови підтвердило, що безпілотник незаконно перетнув повітряний простір країни. Цього дня російські війська атакували об'єкти на заході України.

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