У Мадриді протестували проти помилування каталонських політиків

У Мадриді тисячі людей вийшли на акцію протесту проти помилування ув'язнених лідерів Каталонії, які влаштували у 2017 році референдум про незалежність регіону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Лідери правих партій Іспанії також приєдналися до демонстрації, протестуючи проти помилування 12 обвинувачених в сепаратизмі політиків Каталонії.

Протестувальники звинувачують іспанський уряд, очолюваний соціалістами, у використанні плану для посилення своєї політичної підтримки. Демонстранти вбачають у помилуванні загрозу національній єдності.

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Уряд заявляє, що помилування допоможе послабити напруженість у регіоні.

Як повідомлялося, прагнення напівавтономного регіону Каталонії до незалежності у 2017 році занурило Іспанію в найбільшу політичну кризу за 40 років.

У 2019 році дев'ять каталонських лідерів були визнані винними в підбурюванні до заколоту у зв'язку з їх участю в незаконному референдумі про незалежність, їх посадили на 9-13 років. Ще троє були визнані винними в непокорі, але не ув'язнені.

Фото: H.Bilbao/EUROPA PRESS/dpa