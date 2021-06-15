У Мадриді протестували проти помилування каталонських політиків
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Лідери правих партій Іспанії також приєдналися до демонстрації, протестуючи проти помилування 12 обвинувачених в сепаратизмі політиків Каталонії.
Протестувальники звинувачують іспанський уряд, очолюваний соціалістами, у використанні плану для посилення своєї політичної підтримки. Демонстранти вбачають у помилуванні загрозу національній єдності.
Уряд заявляє, що помилування допоможе послабити напруженість у регіоні.
Як повідомлялося, прагнення напівавтономного регіону Каталонії до незалежності у 2017 році занурило Іспанію в найбільшу політичну кризу за 40 років.
У 2019 році дев'ять каталонських лідерів були визнані винними в підбурюванні до заколоту у зв'язку з їх участю в незаконному референдумі про незалежність, їх посадили на 9-13 років. Ще троє були визнані винними в непокорі, але не ув'язнені.
Фото: H.Bilbao/EUROPA PRESS/dpa