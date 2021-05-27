В Іспанії суд виступив проти помилування каталонських сепаратистів

Верховний суд Іспанії виступив проти помилування каталонських політиків, засуджених за організацію незаконного референдуму про незалежність регіону.

Як передає Укрінформ, про це пише El Pais.

Зазначається, що Верховний суд Іспанії виступив проти будь-якого помилування, повного або часткового, щодо 12 каталонських сепаратистів, засуджених за обвинуваченнями у підбурюванні до заколоту.

Судді вважають, що покарання встановлено пропорційне до провини. Крім того, вони не знайшли в засуджених "ані найменших доказів чи ознак каяття".

Очікується, що уряд Іспанії, вислухавши думку Верховного суду, оголосить своє рішення стосовно помилування каталонських політиків-сепаратистів уже влітку.

Як повідомлялося, у жовтні 2019 року верховний суд Іспанії засудив до тривалого ув'язнення дев'ятьох політиків та громадських діячів за спробу відокремити Каталонію від Іспанії. Їх визнали винними в організації незаконного референдуму про суверенітет регіону та проголошення його незалежності.