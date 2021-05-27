В Іспанії суд виступив проти помилування каталонських сепаратистів
Як передає Укрінформ, про це пише El Pais.
Зазначається, що Верховний суд Іспанії виступив проти будь-якого помилування, повного або часткового, щодо 12 каталонських сепаратистів, засуджених за обвинуваченнями у підбурюванні до заколоту.
Судді вважають, що покарання встановлено пропорційне до провини. Крім того, вони не знайшли в засуджених "ані найменших доказів чи ознак каяття".
Очікується, що уряд Іспанії, вислухавши думку Верховного суду, оголосить своє рішення стосовно помилування каталонських політиків-сепаратистів уже влітку.
Як повідомлялося, у жовтні 2019 року верховний суд Іспанії засудив до тривалого ув'язнення дев'ятьох політиків та громадських діячів за спробу відокремити Каталонію від Іспанії. Їх визнали винними в організації незаконного референдуму про суверенітет регіону та проголошення його незалежності.