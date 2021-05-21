Експрем'єр Каталонії оскаржив рішення Європарламенту про позбавлення імунітету

Захист ексголови регіонального уряду Каталонії Карлеса Пучдемона оскаржив у Європейському суді рішення Європарламенту про позбавлення його депутатської недоторканності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Europa Press.

Окрім Пучдемона, аналогічні скарги подали колишні каталонські політики Тоні Комін та Клара Понсаті. Вони разом з Пучдемоном залишилися без депутатського імунітету відповідно до рішення Європейського парламенту, яке було ухвалено 9 березня.

Зазначається, що після позбавлення імунітету ці політики зберігають мандати депутатів ЄП, проте суд зможе відновити справу про екстрадицію до Іспанії, де їх чекає судовий процес.

Як повідомлялося, у травні 2019 року Пучдемон та Комін були обрані депутатами Європарламенту, однак так і не змогли почати виконувати свої обов'язки через втручання Іспанії.

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Референдум про незалежність Каталонії від Іспанії відбувся 1 жовтня 2017 року, коли регіональним урядом керував Карлес Пучдемон. Мадрид визнав цей референдум та його результати неконституційними.

У жовтні 2019 року верховний суд Іспанії засудив до тривалого ув'язнення дев'ятьох каталонських політиків та громадських діячів за спробу відокремити регіон від Іспанії. Суд визнав їх винними в організації незаконного референдуму.