Експрем'єр Каталонії оскаржив рішення Європарламенту про позбавлення імунітету
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Europa Press.
Окрім Пучдемона, аналогічні скарги подали колишні каталонські політики Тоні Комін та Клара Понсаті. Вони разом з Пучдемоном залишилися без депутатського імунітету відповідно до рішення Європейського парламенту, яке було ухвалено 9 березня.
Зазначається, що після позбавлення імунітету ці політики зберігають мандати депутатів ЄП, проте суд зможе відновити справу про екстрадицію до Іспанії, де їх чекає судовий процес.
Як повідомлялося, у травні 2019 року Пучдемон та Комін були обрані депутатами Європарламенту, однак так і не змогли почати виконувати свої обов'язки через втручання Іспанії.
Референдум про незалежність Каталонії від Іспанії відбувся 1 жовтня 2017 року, коли регіональним урядом керував Карлес Пучдемон. Мадрид визнав цей референдум та його результати неконституційними.
У жовтні 2019 року верховний суд Іспанії засудив до тривалого ув'язнення дев'ятьох каталонських політиків та громадських діячів за спробу відокремити регіон від Іспанії. Суд визнав їх винними в організації незаконного референдуму.