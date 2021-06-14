США й країни Балтії домовилися посилювати відповідь Росії й Китаю – Білий дім

Президент США Джо Байден домовився з лідерами Естонії, Латвії й Литви зміцнювати взаємодію та партнерство, в тому числі в межах НАТО на тлі викликів з боку Росії й Китаю.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому за підсумками зустрічі чотирьох лідерів у межах саміту НАТО в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«Президент (Байден – ред.) підкреслив рішучу підтримку з боку США безпеки Естонії, Латвії й Литви, а також регіону Балтії в цілому»,- зауважили в адміністрації американського президента.

Крім того, повідомляється, що лідери «взяли на себе зобов'язання надалі зміцнювати політичне, військове та економічне партнерство, включно зі спільними зусиллями в межах НАТО, з метою відповіді на виклики, які становлять Росія й Китай».

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Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден перебуває у своєму першому європейському турне, під час якого він взяв участь минулого тижня в саміті G7 у Великій Британії та долучився в понеділок до саміту НАТО в Брюсселі. Крім того, у вівторок Байден зустрінеться з європейськими лідерами на саміті США-ЄС, а в середу проведе зустріч із російським президентом Володимиром Путіним у Женеві.