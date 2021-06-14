Винищувачі НАТО в Балтії за тиждень супроводжували 10 військових літаків РФ

Винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО минулого тижня двічі піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу 10 військових літаків Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

«7-13 червня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, двічі піднімалися в повітря для упізнання і супроводу військових літаків РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться в повідомленні.

Під час вильоту 7 червня були послідовно ідентифіковано та супроводжено дев'ять російських військових літаків, зокрема Ан-12, Ан-30, Су-34, два літак Су-35, два СУ24МР, два Су-27, що летіли в міжнародному повітряному просторі з «материкової» частини РФ в Калінінградську область або в зворотному напрямку. Водночас у восьми випадках літаки летіли з вимкненими радіолокаційними транспондерами, не підтримуючи зв'язок з Регіональним центром управління повітряним рухом (RSVC) і не маючи плану польоту.

11 червня винищувачі повітряної поліції НАТО ідентифікували російський літак А-50 РФ, що летів у Калінінградську область РФ без радіолокаційного відповідача, підтримуючи радіозв'язок з RSVC і не маючи плану польоту.

Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві і Естонії.

Фото: Фото: msb.gov.tr