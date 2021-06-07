Винищувачі НАТО в Балтії шість разів за тиждень «вели» військові літаки РФ

Винищувачі повітряної поліції НАТО упродовж минулого тижня шість разів піднімалися в повітря для супроводження 14 російських військових літаків РФ, які летіли в міжнародному повітряному просторі над Балтикою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

«31 травня - 6 червня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО у країнах Балтії, шість разів піднімалися у повітря для впізнання і супроводу військових літаків РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться в повідомленні.

Інциденти були 31 травня, 2 червня (двічі), 3 червня (двічі), 4 червня. Упізнані літаки летіли з Калінінградської області на «основну частину Росії» або в зворотному напрямку. Серед упізнаних військових російських літаків були Іл-22, Су-27, Су-35, Су-30, Ан-12, Ан-72. У жодного з літаків не було плану польоту, однак деякі з них летіли із ввімкненими транспондерами або підтримували зв'язок із Регіональним центром управління польотами (RSVC).

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Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві й Естонії.

Фото: A.Pliadis/KAM