Винищувачі НАТО в Балтії шість разів за тиждень «вели» військові літаки РФ
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.
«31 травня - 6 червня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО у країнах Балтії, шість разів піднімалися у повітря для впізнання і супроводу військових літаків РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться в повідомленні.
Інциденти були 31 травня, 2 червня (двічі), 3 червня (двічі), 4 червня. Упізнані літаки летіли з Калінінградської області на «основну частину Росії» або в зворотному напрямку. Серед упізнаних військових російських літаків були Іл-22, Су-27, Су-35, Су-30, Ан-12, Ан-72. У жодного з літаків не було плану польоту, однак деякі з них летіли із ввімкненими транспондерами або підтримували зв'язок із Регіональним центром управління польотами (RSVC).
Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві й Естонії.
Фото: A.Pliadis/KAM