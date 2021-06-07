У Скандинавії cтартували військові навчання Arctic Challenge Exercise

Військово-повітряні сили Фінляндії, Норвегії та Швеції в понеділок, 7 червня, почали міжнародні військові навчання Arctic Challenge Exercise (ACE), які відбуватимуться у повітряному просторі трьох країн.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Yle.

У пресслужбі ВПС Фінляндії заявили, що крім країн, які приймають навчання, у них задіяні ВПС Нідерландів, Німеччини, Данії, США і Великої Британії.

У ході навчань двічі на день здійснюватимуться польоти над територіями Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Зазначається, що навчання Arctic Challenge проводяться раз на два роки і належать до найбільших у Європі.

Маневри проходять під егідою організації "Північне оборонне співробітництво" (Nordic Defence Cooperation), створеної у 2009 році.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю, 4 червня, в Балтійському морі розпочалися міжнародні навчання ВМС Литви Baltijos tvirtovė/Baltic fortress/Балтійська фортеця - 2021, які відбуватимуться одночасно з найбільшими міжнародними навчаннями року BALTOPS, що їх організовують ВМС США.

Фото: АСЕ