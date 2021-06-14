Боротьба із пандемією зміцнила цінності НАТО – Джонсон

Пандемія коронавірусу показала, що союзники мають зміцнити свої зобов'язання з адаптації Альянсу до майбутніх викликів.

Таку позицію планує висловити перед лідерами НАТО на саміті у Брюсселі прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, передає Укрінформ із посиланням на повідомлення британського уряду.

«Натомість, пандемія коронавірусу зміцнила цінності НАТО, і союзники повинні подвоїти свої зобов'язання перед Альянсом та забезпечити адаптацію до подолання майбутніх викликів», - заявили в уряді Британії.

Окрім цього, у Сполученому Королівстві вважають, що глобальне відновлення від коронавірусу має бути пов'язане зі спільною безпекою.

«Пандемія посилилася через напади на цю безпеку як безпосередньо через ворожих суб'єктів, що здійснюють кібератаки на системи охорони здоров'я союзників, так і опосередковано через руйнівний вплив, який нестабільність і конфлікти можуть мати на здатність країн долати кризи в галузі охорони здоров'я», - йдеться у британській позиції на саміті НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, саміт НАТО проходить 14 червня в Брюсселі.

Фото: АА