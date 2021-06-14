Боротьба із пандемією зміцнила цінності НАТО – Джонсон

Боротьба із пандемією зміцнила цінності НАТО – Джонсон

Укрінформ
Пандемія коронавірусу показала, що союзники мають зміцнити свої зобов'язання з адаптації Альянсу до майбутніх викликів.

Таку позицію планує висловити перед лідерами НАТО на саміті у Брюсселі прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, передає Укрінформ із посиланням на повідомлення британського уряду.

«Натомість, пандемія коронавірусу зміцнила цінності НАТО, і союзники повинні подвоїти свої зобов'язання перед Альянсом та забезпечити адаптацію до подолання майбутніх викликів», - заявили в уряді Британії.

Окрім цього, у Сполученому Королівстві вважають, що глобальне відновлення від коронавірусу має бути пов'язане зі спільною безпекою.

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«Пандемія посилилася через напади на цю безпеку як безпосередньо через ворожих суб'єктів, що здійснюють кібератаки на системи охорони здоров'я союзників, так і опосередковано через руйнівний вплив, який нестабільність і конфлікти можуть мати на здатність країн долати кризи в галузі охорони здоров'я», - йдеться у британській позиції на саміті НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, саміт НАТО проходить 14 червня в Брюсселі.

Фото: АА

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