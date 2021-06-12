Джонсон стурбований поширенням «індійського» штаму в Британії

Джонсон стурбований поширенням «індійського» штаму в Британії

Укрінформ
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив занепокоєння з приводу поширення в країні так званого «індійського» штаму коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це Джонсон заявив в інтерв'ю Sky News.

Глава уряду визнав, що зараз у нього менше оптимізму з приводу послаблення карантинних обмежень, які були заплановані у Британії з 21 червня.

За його словами, вже цілком зрозуміло, що штам COVID-19, вперше виявлений в Індії, є заразнішим за інші мутації коронавірусу.

У звязку з цим Джонсон сказав, що готовий бути «обережним», коли йдеться про четвертий - останній - етап скасування карантинних заходів, запроваджених у зв'язку з епідемією COVID-19.

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«Зараз ми не знаємо, наскільки точно це призведе до зростання смертності, але, очевидно, це питання серйозного занепокоєння», - підсумував Джонсон.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок заявив, що поширення «індійського» штаму коронавірусу ускладнює рішення про скасування карантинних обмежень.

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