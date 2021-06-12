У Британії «індійський» штам спричиняє 90% нових випадків COVID-19

Причиною 90% нових випадків інфікування коронавірусом у Великій Британії стає штам «Дельта», який свого часу вперше був виявлений в Індії.

Про це повідомляє уряд Сполученого Королівства, передає Укрінформ.

«Дані засвідчують, що більше як 90% нових випадків COVID-19 у Великій Британії нині є варіантом «Дельта» (штам B.1.617.2 – ред.). Ситуація також показує, що цей варіант продовжує зростати у порівнянні зі штамом «Альфа», - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що мутація «Дельта» нині ефективно виявляється новими експрес-тестами, які показують результат упродовж 48 годин.

Як повідомляв Укрінформ, штам коронавірусу B.1.617.2, який був уперше зафіксований в Індії (ВООЗ маркує його як «Дельта»), вже виявили принаймні у 74 країнах і територіях.