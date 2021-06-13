Франція пожертвує удвічі більше COVID-вакцин, ніж планувала

Франція удвічі збільшує кількість доз вакцин проти COVID-19, що планує передати іншим, переважно африканським, країнам.

Про це заявив Президент Франції Еммануель Макрон за результатами саміту Групи семи (G7), який 11-13 червня проходив у Великій Британії, передає кореспондент Укрінформу.

«Франція удвічі збільшить свої зобов'язання. Це 60 млн доз, які передаємо до кінця року», - заявив Макрон.

Як заявлялося раніше, Франція планувала виділити іншим країнам та регіонам світу, переважно в Африці, 30 млн доз.

Макрон також повідомив, що за результатами саміту країни G7 поставили за мету забезпечити щеплення проти COVID щонайменше 60% населення світу до наступного року. Він нагадав раніше озвучене зобов'язання G7 виділити до кінця року на ці потреби один мільярд доз вакцин.

Президент Франції також наголосив на необхідності забезпечення прозорості цін на COVID-вакцини.

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Як повідомляв Укрінформ, лідери країн Групи семи зібралися у Великій Британії на саміт, який відбувається 11-13 червня. Серед головних тем зустрічі – протидія пандемії COVID-19, підтримка міжнародного правопорядку та стабільності, боротьба з кліматичними змінами, реагування на найважливіші виклики у сфері міжнародної безпеки, зміцнення трансатлантичного партнерства.