Угорщина передасть невикористані запаси вакцин іншим країнам

На тлі уповільнення темпів щеплення населення угорський уряд Віктора Орбана заявив у четвер, що найближчими днями передасть понад 140 тисяч доз вакцин зі своїх невикористаних запасів іншим країнам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Уряд заявляє, що 100 000 доз вакцини AstraZeneca будуть передані Кабо-Верде, невеликій острівній державі, розташованій приблизно в 400 милях від західного узбережжя Африки. Ще 41 000 доз вакцини Pfizer-BioNTech буде передано Чехії.

У той же час глава уряду Угорщини підкреслив, що 3 мільйони дорослих в країні з населенням трохи менше як 10 мільйонів ще не отримали щеплення.

«Боюся, у вас складеться враження, мовляв, вам зійде з рук відмова від вакцини. Справа в тому, що це вірус, який нікуди не дінеться... Рано чи пізно він знайде всіх», - попередив Орбан.

Наразі Угорщина ввела принаймні першу дозу вакцини 52,3% свого населення, що є другим за величиною показником в ЄС. Але вона не може наблизитися максимуму, оскільки майже всі зареєстровані громадяни були вакциновані. У результаті більше доз вакцини є доступними, ніж людей, охочих їх отримати.

У той час як середня кількість доз, які щодня вводилися в країні, була понад 75 тисяч у середині квітня, на цьому тижні їх число впало нижче 30 тисяч. За даними уряду, у вівторок було введено трохи більше ніж 3 тисячі доз.

Зазначається, що зараз в Угорщині майже 3 мільйони доз китайської вакцини Sinopharm, які вже були доставлені, залишаються невикористаними.

Варто нагадати, що минулого тижня Угорщина стала єдиною державою Євросоюзу, що відмовилася від третього контракту на закупівлі вакцини від Pfizer та BioNTech до 2023 року.

Загалом, як відомо, в Угорщині з початку пандемії виявлено 803 567 випадків коронавірусу, зокрема 29 682 летальних.