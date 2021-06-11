Байден привітав рішення «Великої сімки» надати світу мільярд доз COVID-вакцин

Президент США привітав історичне зобов'язання лідерів держав «Великої сімки» передати незаможним країнам світу понад 1 мільярд доз вакцини проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Це зобов'язання становить основу всеосяжного комплексу дій G7+, спрямованих на припинення глобальної пандемії у 2022 році. План дій G7+, який буде узгоджено з лідерами в Корнуоллі, передбачає вакцинацію найуразливіших груп населення, забезпечення запасів на випадок надзвичайних ситуацій, сприяння відновленню світової економіки, а також запобігання біологічним катастрофам та реагування на них міжнародного співтовариства», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сполучені Штати очолять G7+ у глобальній кампанії вакцинації проти COVID-19, надавши різним країнам через COVAX 500 мільйонів доз вакцин, поставки яких почнуться в серпні. Це пожертвування, про яке вчора оголосив президент Байден, є найбільшим одноразовим внеском вакцин в історії, наголосили у Білому домі.

Як повідомлялося, лідери держав «Великої сімки», що зібралися у Великій Британії на саміт 11 – 13 червня, мають оголосити про рішення виділити 1 млрд доз вакцин від коронавірусу найбіднішим країнам. Зокрема, за словами Бориса Джонсона, Британія пожертвує 100 млн доз COVID-вакцин.

Фото: The White House