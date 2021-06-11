Країни Великої сімки пожертвують світу мільярд COVID-вакцин

Держави-члени Великої сімки по завершенні саміту у Великобританії оголосять про пожертву 1 млрд доз вакцин проти COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters.

“Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон очікує, що G7 погодиться пожертвувати біднішим країнам 1 млрд доз COVID-вакцин під час саміту, що розпочнеться сьогодні, й допоможуть вакцинувати світ до кінця наступного року”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Джонсон також пообіцяв пожертвувати щонайменше 100 млн надлишкових британських доз вакцин.

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Нагадаємо: президент США Джо Байден раніше оголосив, що США безоплатно передадуть іншим країнам 500 млн доз COVID-вакцин.

Цьогорічний саміт Великої сімки упродовж найближчих трьох днів триватиме в англійському прибережному місті Карбіс Бей.