Глава ЮНІСЕФ закликала G7 пожертвувати запасами вакцин для подолання дефіциту
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.
Як зазначається, Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca (AZN.L), виготовленої Інститутом сироватки крові, яка була передана в обіг COVAX, для використання країною під час боротьби з другою хвилею інфекції.
Дитячий фонд ООН, який відповідає за постачання вакцин проти коронавірусу через COVAX, оцінює дефіцит поставок у 140 мільйонів доз до кінця травня та близько 190 мільйонів до кінця червня.
«Спільне термінове використання доступних надлишкових доз є щонайменше необхідним і надзвичайним заходом, це необхідно прямо зараз», - заявила Фор.
За її словами, це може запобігти появі нових осередків поширення інфекції в світі.
Фор зазначила, що згідно з результатами дослідження науково-інформаційної і аналітичної компанії Airfinity, країни G7 могли б пожертвувати близько 153 мільйонів доз, якщо поділяться хоча б 20% своїх запасів в червні, липні і серпні.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 163 721 890 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 393 413 летальних, при цьому 142 188 941 особа одужала.
Ситуація з пандемією коронавірусу в Індії протягом останніх тижнів загострилася. Країна посідає друге після США місце у світовій статистиці щодо поширення COVID-19. Есперти вважають, що "індійський" штам став причиною другої хвилі коронавірусу в Індії.
В країні наразі зафіксовано 24 965 463 випадки COVID-19, з них 274,4 тис. летальних, одужали 21,1 млн осіб.