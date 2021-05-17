Глава ЮНІСЕФ закликала G7 пожертвувати запасами вакцин для подолання дефіциту

Глава Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Генрієтта Фор закликала країни «Великої сімки» (G7) пожертвувати поставками для схеми спільного використання вакцин COVAX задля подолання серйозного дефіциту, спричиненого порушенням експорту індійських вакцин.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Як зазначається, Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca (AZN.L), виготовленої Інститутом сироватки крові, яка була передана в обіг COVAX, для використання країною під час боротьби з другою хвилею інфекції.

Дитячий фонд ООН, який відповідає за постачання вакцин проти коронавірусу через COVAX, оцінює дефіцит поставок у 140 мільйонів доз до кінця травня та близько 190 мільйонів до кінця червня.

«Спільне термінове використання доступних надлишкових доз є щонайменше необхідним і надзвичайним заходом, це необхідно прямо зараз», - заявила Фор.

За її словами, це може запобігти появі нових осередків поширення інфекції в світі.

Фор зазначила, що згідно з результатами дослідження науково-інформаційної і аналітичної компанії Airfinity, країни G7 могли б пожертвувати близько 153 мільйонів доз, якщо поділяться хоча б 20% своїх запасів в червні, липні і серпні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 163 721 890 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 393 413 летальних, при цьому 142 188 941 особа одужала.

Ситуація з пандемією коронавірусу в Індії протягом останніх тижнів загострилася. Країна посідає друге після США місце у світовій статистиці щодо поширення COVID-19. Есперти вважають, що "індійський" штам став причиною другої хвилі коронавірусу в Індії.

В країні наразі зафіксовано 24 965 463 випадки COVID-19, з них 274,4 тис. летальних, одужали 21,1 млн осіб.