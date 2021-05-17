Британія запровадила «паспорти вакцинації»

Відсьогодні у Великій Британії запроваджують закордонні "паспорти вакцинації" у вигляді додатку для смартфонів і планшетів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє MSN.

Відтепер британці, які виїжджають за кордон, зможуть пред'являти сертифікати про отримання обох доз вакцини проти COVID-19 в електронному вигляді.

Додаток, який є окремим від застосунку для відстеження контактів у зв'язку з COVID-19, досі можна було також використовувати для запитування повторних рецептів, реєстрації призначень лікаря та перегляду медичних карток.

Депутати та поборники права на конфіденційність висловлювали побоювання, що будь-яка така система може бути дискримінаційною та порушувати права людини.

Як повідомляв Укрінформ, в Англії, Вельсі і більшій частині Шотландії починаючи з 17 травня послабили обмеження, запроваджені у зв'язку з пандемією.

Жителям цих територій тепер можна збиратися в закритих приміщеннях у кількості двох-шести сімей (залежно від регіону), відвідувати паби і ресторани, кінотеатри, музеї, а також виїжджати закордон.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 163 721 890 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 393 413 летальних, при цьому 142 188 941 особа одужала.

Фото: PA