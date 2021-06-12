У Франції за добу зробили рекордну кількість COVID-щеплень

У Франції 11 червня щеплення проти коронавірусу отримала рекордна кількість людей – 740 тисяч.

Про це повідомив у Твіттері прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, передає власний кореспондент Укрінформу.

За словами глави уряду, упродовж вихідних кількість французів, які отримали бодай одне щеплення проти коронавірусу, сягне 30 млн.

Згідно з офіційною статистикою, на цей час у країні вакциновано 29,8 млн громадян.

Нині у Франції щеплення проти коронавірусу можуть отримати усі охочі віком від 18 років, а від 15 червня у країні почнуть вакцинувати підлітків віком від 12 років.

При цьому на сайтах, де можна записатися на щеплення, передбачена опція отримання не лише першої та другої дози, а й третьої.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 176 082 702 випадки COVID-19, зокрема 3 801 645 летальних, одужало 159 667 299 людей.