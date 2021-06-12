У світі кількість випадків коронавірусу перевищила 176 мільйонів

Кількість випадків зараження коронавірусом у світі станом на 12 червня перевищила 176 мільйонів.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі зареєстровано 176 050 907 випадків COVID-19, зокрема 3 800 841 летальний, одужала 159 631 941 особа.

Від початку доби зафіксовано 17 485 нових випадків інфікування, померло 480 людей.

Найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії зареєстровано у США (34 306 446), Індії (29 359 155) та Бразилії (17 301 220).