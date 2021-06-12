У Пенджабі блокуватимуть телефони людей, які відмовилися від COVID-щеплення
Про це повідомляє The Hindu, передає Укрінформ.
"Спочатку це була всього лише пропозиція, але люди не дуже активно зважувалися проходити щеплення, тому рішення ухвалили", - заявив речник департаменту первинної медико-санітарної допомоги провінції Пенджаб Хаммад Раза.
За його словами, державна служба зв'язку буде вирішувати, як втілити у життя цей захід.
Раніше влада пакистанської провінції Сінд заявила, що державні службовці, які відмовляються від вакцинації, не отримуватимуть зарплату починаючи з липня.
За останні тижні масштаби вакцинальної кампанії у Пакистані збільшилися. Щодоби в країні з населенням 220 млн вводиться близько 200 тисяч доз вакцини проти коронавірусу. Загалом на цей час зроблено майже 10,5 мільйона щеплень.
Від початку пандемії у Пакистані зареєстровано майже 940 тисяч випадків зараження коронавірусом, з них 21,6 тис. виявилися летальними.
Як повідомлялося, у світі зафіксовано 76 050 907 випадків COVID-19, зокрема 3 800 841 летальний, одужала 159 631 941 особа.
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