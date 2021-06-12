У Пенджабі блокуватимуть телефони людей, які відмовилися від COVID-щеплення

Влада пакистанської провінції Пенджаб заявила, що блокуватиме мобільні телефони людей, які відмовилися від щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє The Hindu, передає Укрінформ.

"Спочатку це була всього лише пропозиція, але люди не дуже активно зважувалися проходити щеплення, тому рішення ухвалили", - заявив речник департаменту первинної медико-санітарної допомоги провінції Пенджаб Хаммад Раза.

За його словами, державна служба зв'язку буде вирішувати, як втілити у життя цей захід.

Раніше влада пакистанської провінції Сінд заявила, що державні службовці, які відмовляються від вакцинації, не отримуватимуть зарплату починаючи з липня.

За останні тижні масштаби вакцинальної кампанії у Пакистані збільшилися. Щодоби в країні з населенням 220 млн вводиться близько 200 тисяч доз вакцини проти коронавірусу. Загалом на цей час зроблено майже 10,5 мільйона щеплень.

Від початку пандемії у Пакистані зареєстровано майже 940 тисяч випадків зараження коронавірусом, з них 21,6 тис. виявилися летальними.

Як повідомлялося, у світі зафіксовано 76 050 907 випадків COVID-19, зокрема 3 800 841 летальний, одужала 159 631 941 особа.

Фото: shutterstock